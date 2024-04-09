2024-04-09 18:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، (9 نيسان 2024)، عن تقدم 4 شركات عالمية بطلبات لتنفيذ مشروعي مترو بغداد وقطار نجف - كربلاء.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، في تصريح صحفي، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مشروع مترو بغداد أعلن كفرصة استثمارية في شباط الماضي وتم تمديد الإعلان إلى الحادي عشر من نيسان الجاري 2024، حيث تقدمت ثلاث شركات عالمية على استثمار مشروع مترو بغداد حتى الآن وشركة واحدة لمشروع مترو نجف - كربلاء".

وأضاف، أنه "بعد انتهاء الوقت المحدد للشركات المتقدمة سيتم منح الثقة إلى الشركات الفائزة"، مبينا، أن "هذه الشركات سيقع على عاتقها التصميم والبناء والتشغيل والصيانة والتمويل".

وبشأن مشروع طريق التنمية، أكد مكية أن" الاجتماعات مستمرة حول المشروع لحين إكمال التصميم النهائي للطريق"، مبينا، أن "المشروع حتى الآن لم يعلن كفرصة استثمارية ويحتاج إلى وقت كي يتم إكمال التصميم وبعدها يعلن كفرصة استثمارية".

وكانت الحكومة العراقية، أطلقت في 8 شباط الماضي، الفرص الاستثمارية لمشروعي مترو بغداد، وقطار كربلاء-النجف السريع.

ويتكون مشروع مترو بغداد من 7 خطوط بطول 148 كم يخدم عدد سكانها 8 ملايين.