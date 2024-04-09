2024-04-09 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ثبوت الرؤية الشرعية، وأن غداً الأربعاء أول أيام عيد الفطر.وقال مكتب السيد السيستاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام 1445هـ في العراق وعموم هذه المنطقة".