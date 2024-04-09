رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع الرئيس المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

2024-04-09 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتبادل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس الوزراء عبر خلال الاتصال، عن تمنياته بأن تعود هذه المناسبة على الشعب المصري الشقيق وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة والرخاء".وأضاف "كما شهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتداول في عدد من الملفات والقضايا بالمنطقة، في مقدمتها استمرار العدوان الوحشي على غزة، وسبل تنسيق المواقف لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والأمنية".