تلفزيون الناصرية: مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني يؤكد ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء اول أيام عيد الفطر

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مكتب المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال لعام 1445هـ اليوم الثلاثاء.وبحسب تلفزيون الناصرية المحلي فان الرؤية الشرعية لشهر شوال لعام 1445هـ تم ثبوتها مساء اليوم الثلاثاء لدى مكتب سماحة المرجع الأعلى الامام السيستاني.وفي خبر عاجل للقناة تم بثه قبل قليل سيكون...

