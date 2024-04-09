2024-04-09 19:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، مساء اليوم الثلاثاء، (9 نيسان 2024)، ان يوم غد الأربعاء هو أيام عيد الفطر.

وقال بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم" "ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة".

يشار الى ان ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي في العراق وكذلك أوقاف اقليم كردستان أعلنوا أمس ان الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت دول عربية وخليجية واسلامية ان الأربعاء أول أيام العيد.