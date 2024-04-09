2024-04-09 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مستشار رئيس الوزراء رئيس فريق مبادرة ريادة حسين فلامرز، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المسجلين على مبادرة ريادة لأكثر من 223 ألف متقدم، وفيما أكد استمرار التقديم، أشار الى توفير تسهيلات لكفيل المتقدم على قرض المبادرة.وقال فلامرز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مبادرة ريادة التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تهدف الى دعم القطاع الخاص بالطاقات الشبابية والموارد البشرية مع وجود جيل شبابي واسع في العراق يبحث عن فرص عمل جديدة"، مبينا ان "دعم القطاع الخاص لمبادرة ريادة يوفر أجواء متكاملة من ناحية التدريب وتوفير تسجيل الكتروني يُمكن شخص ان يسجل في المبادرة وهو جالس في بيته من خلال تطبيقه الالكتروني".وأضاف، أن "ذلك سهل عملية الوصول الى أكبر شريحة ممكنة، حيث شملت عملية التسجيل في بداية إطلاقها في الرابع من آذار 2023 182 ألفا و589 متقدما خلال 30 يوما من التسجيل"، موضحا ان "هناك شرائح كبيرة في المجتمع تؤمن بالقطاع الخاص وينتظرون الجو المناسب وتهيئة الأجواء من خلال الحكومة للتدريب والحصول على قروض ميسرة لتأسيس مشاريع".وتابع أن "هناك مؤسسات رصينة فيها بنى تحتية وموظفين، حيث يقوم هؤلاء الموظفين بتدريب المتقدمين على مبادرة ريادة في مراكز التدريب المهني ومديريات الشباب والرياضة والمنتديات التي تحتوي على قاعات تدريبية مناسبة لتدريب المتقدمين بما يتطلب من احتياجات ريادية والمهارات يمكن من خلالها تأسيس المشاريع وتطويرها"، موضحا ان "عملية التسجيل على المبادرة مازالت مستمرة".وأكد أن "أعداد المسجلين على المبادرة وصلت لغاية اليوم إلى 223.015 ألف متقدم، حيث تم تقديمهم عبر تطبيق مبادرة ريادة"، فيما بلغ عدد المتدربين 21000، ومن أكملوا التدريب 12972، والناجحون 10183، فيما بلغ عدد الدورات المكتملة 1041، وعدد مقدمي استمارة الجدوى الاقتصادية للقروض 9853".ولفت الى أن "واحدة من نشاطاتنا تتضمن تدريب الشباب على استخدام التطبيقات من خلال التدريب الحضوري للمتقدمين عبر المدربين الذين تم تأهيلهم في مقاعد الدراسة او مراكز التدريب او منتديات الشباب والرياضة".وأكد أن "المتخرجين من هذه الدورات يكون لديهم فكرة عمل مشروع متكاملة"، لافتا الى "اننا نبحث عن الافكار تحت شعار نحو مجتمع ريادي، اي ان الجميع من حقه الحصول على فرصة عمل في بلده وفرصة تحقيق أفكاره في بلده وهذا هو طموحنا".وبين أنه "لا توجد فكرة ساذجة، حيث إن اي شاب يتقدم بفكرة ندرسها معه للتأكد من ان هذه الفكرة صحيح وناجحة ومطلوبة"، موضحا ان "قروض المبادرة تبدأ من المليون دينار ومليونين وثلاثة ملايين وتصل الى 20 مليون دينار وفق ضوابط، الا انه عند تفعيل قروض الـ100 مليون فستحتاج الى ضوابط جديدة".ولفت الى "أننا نعمل على تحويل شبابنا لمنتجين وحددنا شرط الكفيل والتي كانت المسألة معقدة بعض الشيء، حيث ان الكفيل لو كان مستحصل على قرض او متكفلا لشخص اخر لا يسمح له بكفالة المتقدم على قرض المبادرة، الا اننا طلبنا من مصرفي الرافدين والرشيد السماح بتعدد الكفالة"، موضحا أن "المصرفين بادرا بهذا الدعم للشباب العراقي وهناك اتصالات مع المصرف العراقي للتجارة والموضوع الآن قيد الدراسة ".