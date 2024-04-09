أمانة بغداد تؤكد استنفار كوادرها لتنفيذ خطة عيد الفطر
2024-04-09 20:36:01 - المصدر: واع
بغداد - واع- محمد الطالبي
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، استنفار كوادرها لتنفيذ خطة عيد الفطر ، فيما كشفت عن تنسيق مشترك مع الداخلية للحد من الظواهر السلبية.
وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" كوادر 14 بلدية ستشارك في تنظيم خطة العيد، مع كافة أقسام النظافة و التجاوزات وأقسام المتنزهات والزراعة"، مبينا أن" الوكيل البلدي اجتمع بكوادر 14 بلدية وقسم بوب الشام و المعامل و المطار لتنفيذ خطة العيد وبحسب الرقعة الجغرافية للبلديات".
وأشار الى أن" جميع كوادر الأمانة مستعدة بكامل استعداداته للحفاظ على النظافة مع الاستمرار برفع النفايات بنظام 4 شفتات و متابعة الحدائق، فضلا عن إسناد فريق الوعي في الأمانة وبالتعاون مع شرطة مجتمعية بوزارة الداخلية للحد من حالات التحرش والظواهر السلبية في الحدائق العامة خلال عيد الفطر".
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، استنفار كوادرها لتنفيذ خطة عيد الفطر ، فيما كشفت عن تنسيق مشترك مع الداخلية للحد من الظواهر السلبية.
وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" كوادر 14 بلدية ستشارك في تنظيم خطة العيد، مع كافة أقسام النظافة و التجاوزات وأقسام المتنزهات والزراعة"، مبينا أن" الوكيل البلدي اجتمع بكوادر 14 بلدية وقسم بوب الشام و المعامل و المطار لتنفيذ خطة العيد وبحسب الرقعة الجغرافية للبلديات".
وأشار الى أن" جميع كوادر الأمانة مستعدة بكامل استعداداته للحفاظ على النظافة مع الاستمرار برفع النفايات بنظام 4 شفتات و متابعة الحدائق، فضلا عن إسناد فريق الوعي في الأمانة وبالتعاون مع شرطة مجتمعية بوزارة الداخلية للحد من حالات التحرش والظواهر السلبية في الحدائق العامة خلال عيد الفطر".