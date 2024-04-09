أمانة بغداد تؤكد استنفار كوادرها لتنفيذ خطة عيد الفطر

2024-04-09 20:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع- محمد الطالبيأعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، استنفار كوادرها لتنفيذ خطة عيد الفطر ، فيما كشفت عن تنسيق مشترك مع الداخلية للحد من الظواهر السلبية.وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" كوادر 14 بلدية ستشارك في تنظيم خطة العيد، مع كافة أقسام النظافة و التجاوزات وأقسام المتنزهات والزراعة"، مبينا أن" الوكيل البلدي اجتمع بكوادر 14 بلدية وقسم بوب الشام و المعامل و المطار لتنفيذ خطة العيد وبحسب الرقعة الجغرافية للبلديات".وأشار الى أن" جميع كوادر الأمانة مستعدة بكامل استعداداته للحفاظ على النظافة مع الاستمرار برفع النفايات بنظام 4 شفتات و متابعة الحدائق، فضلا عن إسناد فريق الوعي في الأمانة وبالتعاون مع شرطة مجتمعية بوزارة الداخلية للحد من حالات التحرش والظواهر السلبية في الحدائق العامة خلال عيد الفطر".