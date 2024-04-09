المرور تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك

2024-04-09 20:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك، مبينة أنها لا تتضمن قطوعات، فيما حددت رقمين ساخنين لاستفسار المواطنين حول مناطق الزخم ودوائر التسجيل.وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وضعت مديرية المرور العامة وبإشراف مباشر وميداني من قبل مدير المرور العام خطة مرورية متكاملة لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك"، مبينا ان "هذه الخطة تتلخص بتوقف دوائر التسجيل خلال الأعياد واستثمار الضباط والمنتسبين الذين يعملون في مجال التسجيل لتعزيزهم الشارع مع تعزيز الدوريات للأشخاص والدراجات".وأضاف، أن "الخطة لا تتضمن حتى الآن اي قطع رسمي، إلا اننا نحتاج في بعض الأحيان الى تحويل مسار السير وليس قطع كامل"، مشيرا اﻟﻰ أن "الأماكن الترفيهية بالعيد التي تكتظ بالمركبات وبالمواطنين هي جزيرة بغداد ومتنزه الزوراء ومدينة الالعاب الكرادة والمنصور و الأسواق التجارية ومحلات التجارية والكوفيهات والمطاعم والمتنزهات".