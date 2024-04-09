2024-04-09 20:36:08 - المصدر: منصة إيشان

استبشر العراقيون خيراً، بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك للسنة والشيعة بنفس التوقيت، فبينما أكمل السنة عدة شهر رمضان، حيث لم يظهر الهلال في التاسع والعشرين من الشهر، وفق توقيتهم، ثبت لدى المراجع الشيعة رؤية الهلال وأعلنوا نهاية شهر رمضان عن 29 يوماً، وبذلك فقد حل أول أيام العيد سوية، غداً الأربعاء. وكون هذا الأمر […]

ظهرت المقالة “رسول أبو الكاهي يجمعنا”.. الشيعة والسنة يتسابقون على محلات القيمر أولاً على Eishan.