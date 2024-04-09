2024-04-09 20:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، مساء اليوم الثلاثاء، (9 نيسان 2024)، تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية العليا للتحالف الدولي في العراق.

وقال رسول في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللجنة العسكرية العليا العراقية، عقدت يوم أمس الثامن من شهر نيسان الجاري، في العاصمة بغداد، اجتماعاً مع اللجنة العسكرية العليا للتحالف الدولي في العراق، واللجنتان معنيتان بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".

وأضاف "جرى، خلال الاجتماع، مناقشة أعمال اللجان الفرعية منذ انطلاقها في شهر كانون الثاني 2024، وتقييم تهديد عصابات داعش الإرهابية والبيئة العملياتية والوضع الأمني الراهن وقدرات القوات الأمنية العراقية".

وأشاد أعضاء اللجنتين العسكريتين بحسب رسول "بالإنجازات والتضحيات التي قُدّمت في المعارك لهزيمة داعش، والجهود المتواصلة لمنع عودة هذه العصابات الإرهابية، فضلاً عن دعم سيادة العراق ووحدته واستقراره".

وأشار الناطق باسم القائد العام الى ان الجانبين "أكد إمكانيات وقدرات القوات الأمنية العراقية على دحر داعش، كما أكدا، أيضاً، على مواصلة اللجان الفرعية أعمالها لعرض التقييمات على اللجنة العسكرية العليا لرفع التوصيات من أجل اتخاذ القرار بصدد الجدول الزمني لانتقال التحالف الدولي في العراق إلى إقامة شراكة أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة، تسهم برفع قدرات القوات الأمنية العراقية والعمل على تطويرها، مما يعزز استقرار العراق والمنطقة وأمنها".



