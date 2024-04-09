الرافدين ينشر التعليمات الخاصة بقروض مبادرة ريادة

2024-04-09 20:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، التعليمات الخاصة بقروض مبادرة ريادة.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي للمصرف، تلقته "بغداد اليوم" يجب:

- أن يكون طالب القرض عراقي الجنسية وان لا يقل عمر المتقدم 18 سنة ولايتجاوز 50 سنة.

- يشترط أن يكون طالب القرض مؤهل عن طريق برنامج ريادة ويكون التأهيل ظاهرا في واجهات برنامج ريادة مع مبلغ القرض وحسب دراسة الجدوى المقدمة.

- يتم شمول المقترضين المؤهلين من قبل ريادة بعد ملئ استمارة kyc وإصدار بطاقة الكترونية لهم (بطاقة ريادة).

- يتم التقديم عن طريق تطبيق مصرف الرافدين وملئ الاستمارة الالكترونية الخاصة بالقرض.

- مبلغ القرض من 1 مليون دينار لغاية 20 مليون دينار يتدرج بواقع 1 مليون دينار.

- نسبة الفائدة 2 بالمئة سنويا بالقسط المتناقص.

- مدة القرض 10 سنوات من ضمنها فترة الامهال.

- فترة الامهال 3 اشهر وتشمل القسط والفائدة.

- تقديم كفيل ضامن موظف موطن راتبه لدى مصرف الرافدين حصرا.

- يمنح القرض دفعة واحدة.

- يعفى مقترضي ريادة من مبلغ الاستعلام.

- يتم منح مبلغ القرض في بطاقة المقترض (بطاقة ريادة) بنفس اليوم من موعد التقديم على القرض.



