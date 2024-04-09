المرور تعلن خطتها لعيد الفطر: لا تتضمن قطوعات

2024-04-09 20:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، (9 نيسان 2024)، عن خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك، مبينة أنها لا تتضمن قطوعات".

وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وضعت مديرية المرور العامة وبإشراف مباشر وميداني من قبل مدير المرور العام خطة مرورية متكاملة لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك".

وبين، ان "هذه الخطة تتلخص بتوقف دوائر التسجيل خلال الأعياد واستثمار الضباط والمنتسبين الذين يعملون في مجال التسجيل لتعزيزهم الشارع مع تعزيز الدوريات للأشخاص والدراجات".

وأضاف القيسي، أن "الخطة لا تتضمن حتى الآن اي قطع رسمي، إلا اننا نحتاج في بعض الأحيان الى تحويل مسار السير وليس قطع كامل"، مشيرا اﻟﻰ، أن "الأماكن الترفيهية بالعيد التي تكتظ بالمركبات وبالمواطنين هي جزيرة بغداد ومتنزه الزوراء ومدينة الالعاب الكرادة والمنصور و الأسواق التجارية ومحلات التجارية والكوفيهات والمطاعم والمتنزهات".