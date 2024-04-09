الرافدين يعلن عن التعليمات الخاصة بقروض مبادرة ريادة

2024-04-09 21:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن التعليمات الخاصة بقروض مبادرة ريادة.وقال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعليمات تتضمن أن يكون طالب القرض عراقي الجنسية وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يتجاوز 50 سنة ويشترط أن يكون طالب القرض مؤهلا عن طريق برنامج ريادة ويكون التأهيل ظاهرا في واجهات برنامج ريادة مع مبلغ القرض وحسب دراسة الجدوى المقدمة".وأضاف البيان، أنه "يتم شمول المقترضين المؤهلين من قبل ريادة بعد ملء استمارة kyc وإصدار بطاقة إلكترونية لهم ( بطاقة ريادة ) و يتم التقديم عن طريق تطبيق مصرف الرافدين وملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالقرض".وأشار، إلى أن "مبلغ القرض من 1 مليون دينار لغاية 20 مليون دينار يتدرج بواقع 1 مليون دينار وتكون نسبة الفائدة 2 بالمئة سنويا بالقسط المتناقص".وتابع، أن "مدة القرض 10 سنوات من ضمنها مدة الإمهال ومدة الإمهال 3 أشهر وتشمل القسط والفائدة ".وأكد، أن "التعليمات تتضمن تقديم كفيل ضامن موظف موطن راتبه لدى مصرف الرافدين حصرا ويمنح القرض دفعة واحدة ويعفى مقترضو ريادة من مبلغ الاستعلام ويتم منح مبلغ القرض في بطاقة المقترض ( بطاقة ريادة ) بنفس يوم موعد التقديم على القرض".