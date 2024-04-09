محافظة بغداد تعلن تهيئة المتنزهات لاستقبال المواطنين خلال العيد

2024-04-09 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، تهيئة الحدائق والمتنزهات ومدن الألعاب في الأقضية والنواحي التابعة لها، لاستقبال الأهالي والمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ بغداد عبد المطلب العلوي، بإدامة وصيانة الحدائق والمتنزهات وتهيئتها لاستقبال الأهالي خلال أيام عيد الفطر، باشرت مديرية بلديات محافظة بغداد بتنفيذ حملات خدمية وضمن حدود وصلاحيات المحافظة".وأضاف البيان، أن "أعمال الإدامة تضمنت الإنارة وتهيئة ألعاب واستبدال المتضرر، فضلاً عن الزراعة وزيادة المساحات الخضراء ومقاعد الجلوس والتنظيفات وغيرها من الجهود البلدية"، داعياً في الوقت ذاته "المواطنين الكرام إلى الحفاظ عليها والتعاون مع الملاكات البلدية في رمي النفايات بالأماكن المخصصة وعدم إلحاق الضرر بالمتنزهات والأماكن الترفيهية".