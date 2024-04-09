استخبارات الديوانية تطيح بـ 9 متهمين بتجارة المخدرات

2024-04-09 21:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (9 نيسان 2024)، إلقاء القبض على (9) متهمين بتجارة المخدرات في محافظة الديوانية.

وذكر بيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز وكالة الاستخبارات نفذت عمليات منفصلة اسفرت خلالها عن القاء القبض على تسعة متهمين وفق المادتين (28 و32) من قانون مكافحة المخـدرات وذلك بعد رصد تحركاتهم ومتابعتهم ميدانياً".

وأضاف "كما ضبطت المفارز بحوزة المتهمين على مواد مخـدرة مختلفة الأنواع وأدوات تعاطي, تم ضبطها جميعاً مع المتهمين واحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".