الناطق باسم القائد العام: اللجنة العراقية العسكرية العليا تجتمع مع نظيرتها في التحالف الدولي

2024-04-09 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن اللجنة العسكرية العليا العراقية، عقدت يوم أمس الاثنين الثامن من شهر نيسان الجاري، في العاصمة بغداد، اجتماعاً مع اللجنة العسكرية العليا للتحالف الدولي في العراق، واللجنتان معنيتان بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جرى- خلال الاجتماع- مناقشة أعمال اللجان الفرعية منذ انطلاقها في شهر كانون الثاني 2024 وتقييم تهديد عصابات داعش الإرهابية والبيئة العملياتية والوضع الأمني الراهن وقدرات القوات الأمنية العراقية".وأشاد أعضاء اللجنتين العسكريتين- بحسب البيان- بـ "الإنجازات والتضحيات التي قُدّمت في المعارك لهزيمة داعش والجهود المتواصلة لمنع عودة هذه العصابات الإرهابية، فضلاً عن دعم سيادة العراق ووحدته واستقراره".وأكد الجانبان، "إمكانيات وقدرات القوات الأمنية العراقية على دحر داعش"، كما أكدا أيضاً على، "مواصلة اللجان الفرعية أعمالها لعرض التقييمات على اللجنة العسكرية العليا لرفع التوصيات من أجل اتخاذ القرار بصدد الجدول الزمني لانتقال التحالف الدولي في العراق إلى إقامة شراكة أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة، تسهم برفع قدرات القوات الأمنية العراقية والعمل على تطويرها، مما يعزز استقرار العراق والمنطقة وأمنها".