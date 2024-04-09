2024-04-09 21:42:09 - المصدر: منصة إيشان

نشر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، بياناً أعلن فيه تفاصيل اجتماع عُقد بين اللجنة العسكرية العليا العراقية، واللجنة العسكرية العليا للتحالف الدولي في العراق. وذكر رسول في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “اللجنتين معنيتين بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، واجتماعهما عُقد يوم أمس الثامن من شهر نيسان الجاري، في العاصمة […]

ظهرت المقالة لم يتطرق للانسحاب.. بيان يوضح تفاصيل اجتماع عراقي مع التحالف الدولي أولاً على Eishan.