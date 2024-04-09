صحة صلاح الدين تعلن خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك

2024-04-09 22:30:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت دائرة صحة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، إعداد خطة طوارئ خاصة بعيد الفطر المُبارك، فيما دعت المواطنين إلى التقيد بإجراءات وإرشادات الأجهزة الصحية.وقال مدير الدائرة خالد برهان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة أعدت خطة طوارئ خاصة سيتم تطبيقها خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين".وأضاف، أن "الخطة تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية في مقر الدائرة برئاسة المدير العام ومعاونيه الإداري والفني وكافة رؤساء الأقسام"، مشيرا، إﻟﻰ أن "الخطة تضمنت تهيئة عجلات إسعاف وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الضرورية ونشرها قرب دور العبادة والمُستشفيات والمقابر والتقاطعات والساحات العامة".وذكر، أن "تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتعلقة بالأمراض الانتقالية بشكل عام، ستكون لها الأولوية عند تطبيق الخطة"، داعياً المواطنين إلى "التقيد بإجراءات وإرشادات الأجهزة الصحية".وأكد، "استمرار العمل في شعب الطوارئ في المُستشفيات على مدار الساعة؛ لمُتابعة وفحص الحالات المرضية الواردة إليها"، لافتا، إلى أن "وحدات المختبرات ستكون مفتوحة في جميع المستشفيات، إلى جانب فتح مراكز صحية خافرة لجميع القطاعات الصحية طيلة أيام العيد".وأشار إلى "ضرورة تواجد فرق الرقابة الصحية في الأسواق المحلية والمناطق التجارية (المولات) والمتنزهات للتأكد من سلامة الأطعمة والأشربة فيها".