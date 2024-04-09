الثقافة تعلن وضع خطة لإنعاش قطاعي السياحة والآثار في 5 محافظات

2024-04-09 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار التابعة لوزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، وضع خطة لإنعاش قطاعي السياحة والآثار في خمس محافظات وتسهيل حركة السياح الوافدين، فيما أشارت إلى إنجاز الدليل السياحي باللغتين العربية والإنجليزية.وقال مدير عام التفتيش والمتابعة للهيئة العامة للسياحة مؤيد هيثم رسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم وضع خطة بإشراف رئيس الهيئة لإنعاش القطاع السياحي والآثاري"، لافتا، إلى "المضي بالاتفاق مع هيئة الآثار للإعلان عن المواقع التي تكون مرافق سياحية بالعراق".وأضاف، أن "هذه المرافق هي منطقة عكركوف ومنطقة المدائن في بغداد ومناطق أثرية وسياحية في ذي قار بمدينة الناصرية وبابل والأهوار والتي تمتد لـ 3 محافظات هي ذي قار وميسان والبصرة وبحيرة ساوة في المثنى".وأكد، "العمل على دعم حركة السياحة في العراق من خلال تسهيل حركة الوافدين في التنقل عبر الطرق المعاد تأهيلها وكذلك توفير دليل سياحي تم إنجازه بالكامل باللغتين الإنجليزية والعربية لهم لتعريفهم بأهم المواقع السياحية في العراق".