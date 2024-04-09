2024-04-09 22:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيواصل المنتخبُ الأولمبيّ تحضيراته اليوم الثلاثاء في مجمع الإرسال في العاصمةِ القطرية الدوحة استعداداً لنهائيات آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المنتخبُ الأولمبيّ يواصل تحضيراته اليوم الثلاثاء في مجمع الإرسال في العاصمةِ القطرية الدوحة استعداداً لخوض المباراة الوديّة أمام نظيره الياباني التي تقام في الحادي عشر من الشهر الحالي، وتعد هذه المباراةُ البروفة الأخيرة للمنتخبِ قبل الدخول في منافساتِ نهائيات آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس، وحضر التدريبات عُضو الاتحاد العراقيّ لكرة القدم غانم عريبي".وبارك عُضو الاتحاد غانم عريبي، بحسب البيان، للملاكِ التدريبيّ واللاعبين بمناسبةِ حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم النجاح والموفقية، وقطع تذكرة الصعود إلى الاولمبياد.وأوضح: إن "تاريخَ كرتنا في الاولمبياد رائعٌ، وفي طياته العديد من الجوانب الايجابية، ونطمح بوجود الملاك التدريبيّ الرائع ومجموعة اللاعبين الجيدين بلوغ اولمبياد باريس".وشارك في التدريباتِ اللاعبون "يوسف الإمام وأمين الحموي وبلند ازاد ورومان دولاتشي" بعد وصولهم إلى الدوحة فجر اليوم الثلاثاء، وبذلك يكون عددُ اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات 17 لاعبًا، على أمل التحاق بقية اللاعبين تباعاً بعد إكمال التزامهم مع أنديتهم.وركز مدربُ المنتخب الأولمبيّ "راضي شنيشل" في الوحدةِ التدريبيّة على الجوانب الخططية وتطبيق الواجبات الدفاعية والهجومية، فيما ركز مدربُ حراس المرمى "صالح حميد" على أهميةِ التمركز الصحيح وحركة الحارس في التعامل مع الكرات من مختلفِ حالات اللعب.ويغيب عن التدريبات اللاعب عمر مجباس الذي يعاني من إصابةٍ سابقةٍ تجددت آثارها،. وتم عرضه على الطبيبِ المتخصص، وبعد أخذِ الأشعة تبين إصابته في أربطةِ الكتف، ما يتعذر عليه المشاركة في التدريبات واحتمال عدم مشاركته في النهائيات.يذكر أنه تم الاتفاقُ بين منتخبنا الأولمبيّ ونظيره الياباني على أن تكون المباراة الودية بينهما مغلقةً إعلاميا وجماهيريا بناءً على طلبِ مدرب اليابان وموافقةِ مدرب منتخبنا راضي شنيشل.