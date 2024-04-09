الأولمبي العراقي يلاقي نظيره الياباني بالزي الأخضر

2024-04-09 23:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الأولمبي سيلاقي نظيره الياباني بالزي الأخضر في مباراتهما الودية.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر الفني الخاص بالمباراة التي تقام بعد غد الخميس في ملعب جامعة قطر في الساعة السادسة مساءً، ومثّل الجانب العراقي المدير الإداري للمنتخب الأولمبي عبد الجبار هاشم ومدير التجهيزات عمار زهير.

وتقرر أن يرتدي الأولمبي العراقي الطقم الأخضر الكامل، بينما يكون طقم حراس المرمى اللون الأصفر، وسيرتدي منتخب اليابان الطقم الأزرق الكامل، ويرتدي حراسه اللون البنفسجي.

وتم الاتفاق على أن تكون المباراة مغلقةً إعلامياً وجماهيرياً، والتبديلات مفتوحة.