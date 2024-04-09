2024-04-09 23:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بالتحاق أربعة لاعبين محترفين بصفوف المنتخب الأولمبي في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لخوض المباراة الودية مع نظيره الياباني.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأولمبي العراقي يواصل تحضيراته في مجمع "الإرسال" استعداداً لخوض المباراة الودية أمام نظيره الياباني التي تقام في بعد غد الجمعة، والتي تعد "البروفة الأخيرة" للمنتخب قبل الدخول في منافسات نهائيات آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس.

وشارك في التدريبات اللاعبون يوسف الإمام، وأمين الحموي، وبلند آزاد، ورومان دولاتشي، بعد وصولهم إلى الدوحة فجر اليوم الثلاثاء، وبذلك يكون عدد اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات 17 لاعباً، على أمل التحاق بقية اللاعبين تباعاً بعد إكمال التزامهم مع أنديتهم.

وركز مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، في الوحدة التدريبية على الجوانب الخططية وتطبيق الواجبات الدفاعية والهجومية، فيما ركز مدرب حراس المرمى صالح حميد على أهمية التمركز الصحيح وحركة الحارس في التعامل مع الكرات من مختلف حالات اللعب.

ويغيب عن التدريبات اللاعب عمر مجباس الذي يعاني من إصابةٍ سابقةٍ تجددت آثارها، وتم عرضه على الطبيب المتخصص، وبعد أخذ الأشعة تبين إصابته في أربطة الكتف، ما يتعذر عليه المشاركة في التدريبات واحتمال عدم مشاركته في النهائيات.

يذكر أنه تم الاتفاق بين المنتخب الأولمبي العراقي ونظيره الياباني على أن تكون المباراة الودية بينهما مغلقةً إعلامياً وجماهيرياً بناءً على طلب من مدرب اليابان وموافقة المدرب العراقي راضي شنيشل.