وزير الداخلية ونقيب الفنانين يناقشان موضوع النوادي الليلية

2024-04-09 23:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناقش وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، (9 نيسان 2024)، مع نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، موضوع القاعات والنوادي الليلية.

وذكر بيان للنقابة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الشمري وجودي عقدا لقاءً مثمراً واتفقا على تعاون فني مستقبلي خلال الأيام المقبلة".

كما تطرقا، بحسب البيان، الى "موضوع القاعات والنوادي الليلية".

ونقل البيان عن جودي قوله: "هناك اخبار سارّة لقطّاعات واسعة من الفنانين العراقيين".



