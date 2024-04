تدريسي من جامعة ذي قار يشارك بتأليف كتاب طبي لدار نشر عالمية

2024-04-09 23:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:اعلنت جامعة ذي قار عن مشاركة احد تدريسييها في كلية التربية للعلوم الصرفة وهو الاستاذ الدكتور إحسان فليح حسن بتاليف كتاب طبي لأحد دور النشر العالمية بالتعاون بين جامعة أصفهان في إيران ومعهد نيوجيرسي التقني في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الدكتور إحسان فليح حسن في بيان للجامعة تابعته...

