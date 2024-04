معاون محافظ ذي قار يعلن انطلاق اعمال تزيين شوارع الناصرية بمناسبة عيد الفطر

2024-04-09 23:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:اعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات عن انطلاق اعمال تزيين شوارع الناصرية من قبل كوادر بلدية الناصرية بمناسبة عيد الفطر. وذكر سلامة السرهيد لشبكة اخبار الناصرية ان اعمال التزيين التي تقوم بها الكوادر الفنية لبلدية الناصرية تكون في الشوارع والتقاطعات ونصب المجسمات والاشكال الهندسية بشكل لائق وتوضع...

