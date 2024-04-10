تأهل الزوراء والجوية والشرطة والنفط إلى نصف نهائي كأس العراق
2024-04-10 00:24:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تأهل كل من الزوراء والقوة الجوية والشرطة والنفط إلى نصف نهائي كأس العراق.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الزوراء تمكن من الفوز على نوروز بنتيجة (3-0) فيما تمكن الجوية من التغلب على نفط ميسان بنتيجة (3-0) ، بينما الشرطة هزم الميناء بنتيجة (2-0)، اما النفط فقد تمكن من الفوز على أربيل بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل (1-1).
وسيقابل الزوراء القوة الجوية في كلاسيكو جديد ضمن نصف نهائي بطولة الكأس بينما الشرطة سيواجه النفط.
تأهل كل من الزوراء والقوة الجوية والشرطة والنفط إلى نصف نهائي كأس العراق.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الزوراء تمكن من الفوز على نوروز بنتيجة (3-0) فيما تمكن الجوية من التغلب على نفط ميسان بنتيجة (3-0) ، بينما الشرطة هزم الميناء بنتيجة (2-0)، اما النفط فقد تمكن من الفوز على أربيل بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل (1-1).
وسيقابل الزوراء القوة الجوية في كلاسيكو جديد ضمن نصف نهائي بطولة الكأس بينما الشرطة سيواجه النفط.