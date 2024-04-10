تأهل الزوراء والجوية والشرطة والنفط إلى نصف نهائي كأس العراق

2024-04-10 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتأهل كل من الزوراء والقوة الجوية والشرطة والنفط إلى نصف نهائي كأس العراق.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الزوراء تمكن من الفوز على نوروز بنتيجة (3-0) فيما تمكن الجوية من التغلب على نفط ميسان بنتيجة (3-0) ، بينما الشرطة هزم الميناء بنتيجة (2-0)، اما النفط فقد تمكن من الفوز على أربيل بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل (1-1).وسيقابل الزوراء القوة الجوية في كلاسيكو جديد ضمن نصف نهائي بطولة الكأس بينما الشرطة سيواجه النفط.