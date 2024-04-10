العصائب والأساس يوافقان على مرشح "المالكي" لمنصب محافظ ديالى

2024-04-10 01:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع بين أعضاء في مجلس المحافظة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، إن" كتلتي استحقاق ديالى التي تمثل العصائب برئاسة النائب احمد الموسوي وكتلة ائتلاف الاساس في ديالى برئاسة النائب صلاح زيني التميمي وبحضور 3 من اعضاء مجلس ديالى اثنين منهم عن العصائب وهما سالم التميمي ورشاد التميمي والثالث عن بدر وهو رعد مغامس التميمي، حضروا اجتماعا مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد لمناقشة تداعيات تأخر حسم تشكيل الحكومة المحلية في ديالى".

وأضاف أن"الاجتماع ناقش مرشح دولة القانون مؤيد العبيدي لمنصب المحافظ ديالى"، لافتا الى ان"الحاضرين أكدوا تأييدهم لمرشح دولة القانون بشكل رسمي من أجل إنهاء تأخر تشكيل الحكومة المحلية وعقد جلسة رسمية بعد العيد".

وأشار إلى أن "كتلتي العصائب والأساس أبلغتا المالكي بعدم وجود مشكلة حاليا حول شخص مرشحه العبيدي"، مبينا أن "الأمر متروك حاليا لدولة القانون وجهودها في إقناع بقية الكتل للتصويت للمرشح مؤيد العبيدي".

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الاول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الاولى التي عقدت في 5 شباط 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.