"لادا" الروسية تعود إلى الأسواق بناقل حركة أوتوماتيكي

2024-04-10 01:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة "AvtoVAZ" الروسية عن البدء بمبيعات سيارات "Lada Granta" الجديدة المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

وجاء في بيان صادر عن الشركة، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء "تعلن شركة AvtoVAZ عن بدء مبيعات سيارات Lada Granta المجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي كلاسيكي، نماذج هذه السيارات وصلت إلى صالات الوكلاء".

وتبعا للبيان فإن نواقل الحركة الأوتوماتيكية تم تثبيتها على نماذج "Granta" من فئتي "سيدان" و"ليفتباك"، وستبدأ أسعار نماذج السيارات من فئة "ليفتباك" بـ12 ألفاً و700 دولار، فيما ستبدأ أسعار نسخ "سيدان" بـ13 ألفاً و400 دولار.

وكانت شركة "AvtoVAZ" قد أعلنت العام الماضي عن إدخال تعديلات على سيارات "Lada Granta"، مبينة أن النسخ الجديدة من هذه السيارت جهّزت بمحرك بنزين بسعة 1.6 ليتر يولد عزماً يعادل 90 حصاناً، كما زوّدت بنظام صوتيات معدّل ومكبرات صوت جديدة، وأنظمة تدفئة للمقاعد الأمامية والزجاج والمرايا الجانبية، ومكيف جديد، وعجلات 185/55 بمقاس 15 إنشاً.

وحصلت سيارات "Granta" على نظام ABS جديد للمكابح، ونظام منع الانزلاق، ونظام Drive Active، وتقنيات ERA-GLONASS الروسي لتحديد المواقع، ومصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED.