2024-04-10 01:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بشكل طفيف مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، حيث سجلت الأسعار صباح اليوم 148100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147250 دينارا.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148000 دينار.