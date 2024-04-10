2024-04-10 01:48:09 - المصدر: منصة إيشان

استقبل زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور إياد علاوي الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء امحمد شياع السوداني. وبحسب بيان لمكتب علاوي، تلقته “إيشان”، فقد “تبادل الطرفان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر مبارك”. وأضاف البيان أن “اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي وضرورة تظافر الجهود لتعزيز الامن والاستقرار في البلاد”. وتابع “كما تم التأكيد على اهمية تقديم الدعم للحكومة من أجل تنفيذ […]

ظهرت المقالة علاوي يستقبل السوداني.. هل فاتحه بالانضمام للتحالف المدني الجديد؟ أولاً على Eishan.