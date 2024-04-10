فيضانات الأمطار تودي بحياة مواطن في إحدى مناطق أربيل

2024-04-10 04:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع شخص بعد غرق سيارته التي كان يقودها في أربيل بسبب الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في منطقة (كوري) عثرت على جثة سائق سيارة بعد غرق مركبته جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة".

وأضاف "الرجل المتوفى كان بصحبة زوجته التي تمكن الدفاع المدني من إنقاذ حياتها، وبعد جهد تم العثور جثة السائق".

وشهدت مدن إقليم كوردستان وأغلب المدن العراقية اليوم الثلاثاء، أمطاراً غزيرة تسببت بفيضانات وإغراق العديد من الأحياء السكنية والشوارع.