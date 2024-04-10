المرجع السيستاني يعلن الاربعاء اول ايام عيد الفطر

2024-04-10 07:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الأربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام 1445هـ في العراق وعموم هذه المنطقة".

كما أعلن مكتب الصدر في النجف، أن غداً الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وكانت عدد من الدول العربية والاسلامية، فضلا عن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني في العراق، قد أعلنوا أمس الثلاثاء، أن غداً الاربعاء أول أيام عيد الفطر .