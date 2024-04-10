2024-04-10 09:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد يومين متتاليين من الخسائر، إذ أدى الجمود في محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجديد حالة عدم اليقين بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط، وهو ما عوض زيادة أكبر من المتوقع في الخام الأمريكي.

وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا إلى 89.49 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 85.31 دولاراً.

وظلت أسعار الخامين القياسيين منخفضة بنحو 1.8% عن نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الناجمة عن احتمال استمرار حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة لفترة أطول، وجذب المزيد من الدول.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الحكومية الأمريكية الرسمية في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.