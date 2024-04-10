مع ارتفاع مخاطر التضخم.. الذهب يستقر قرب مستوى قياسي

2024-04-10 09:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب ، اليوم الاربعاء (10 نيسان 2024)، قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة، إذ عزز المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا مزيجا مناسبا من المخاطر التضخمية الناشئة والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2351.94 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:39 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2365.09 دولارا يوم الثلاثاء. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2369.90 دولارا.

من المتوقع أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس المقرر صدوره الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي إلى 3.4%، في حين من المتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.7%، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز

وتنتظر الأسواق أيضًا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار المقرر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25٪ -5.50٪ الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وأثار تقرير الوظائف الأمريكي القوي الأسبوع الماضي والذي خالف التوقعات، المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة الفورية عند 28.15 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 يوم الثلاثاء