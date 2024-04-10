تألق مستمر لغنابري أمام الأندية الإنكليزية

2024-04-10 10:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيواصل سيرج غنابري، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، تألقه اللافت أمام الأندية الإنكليزية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مواجهة ارسنال الإنكليزي. وبينما كانت التوقعات مرتفعة للقاء الذهاب في ملعب "الإمارات"، لم يخيب غنابري آمال جماهير البافاري، حيث تمكن من إحراز هدف مبكر لفريقه في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول، معبرًا عن جهوزيته وتألقه اللافت في هذه اللحظات الحاسمة.ومن خلال الإحصائيات، يظهر تألق غنابري في مواجهاته مع الأندية الإنكليزية في دوري الأبطال، حيث تم تسجيل جميع أهدافه السبع خارج ملعبه في لندن، بمعدل أربعة أهداف ضد توتنهام، وهدفين ضد تشيلسي، وهدف ضد أرسنال. وليس هذا فقط، بل سجل أيضًا ثلاثة أهداف على أرض محايدة خلال المباراة النهائية لنسخة 2019 - 2020.وفي إطار المقارنة، يبرز أيضًا أداء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل أكثر من غنابري بواقع 11 هدفًا خارج ملعبه ضد الأندية الإنكليزية في دوري الأبطال.