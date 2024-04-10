2024-04-10 10:42:08 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.19% إلى 85.39 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.17% إلى 89.60 دولار للبرميل. وفي تعاملات أمس الثلاثاء، سجلت أسعار النفط انخفاضا بأكثر من 1%، حيث بلغت عقود الخام الأمريكي 85.23 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود “برنت” عند 89.40 دولار للبرميل. وجاء صعود أسعار […]

ظهرت المقالة أسعار النفط ترتفع إثر مخاوف حول الإمدادات أولاً على Eishan.