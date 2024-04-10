رشيد للأسد: أهمية استقرار سوريا وحفظ أمنها بما يحقق تطلعات شعبها

2024-04-10 11:32:02 - المصدر: الفرات نيوز



تلقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 10 نيسان 2024، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجرى، خلال الاتصال الهاتفي، تبادل التهاني والتبريكات، حيث أعرب فخامة الرئيس ونظيره السوري عن أطيب التمنيات في المزيد من التقدم والازدهار للشعبين الشقيقين.

و تم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية استقرار سوريا وحفظ أمنها بما يحقق تطلعات الشعب السوري في العيش بسلام ووئام.

كما شدد الرئيسان على ضرورة وقف العدوان المستمر على غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية.



الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

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