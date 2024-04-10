الخزعلي يدعو لحرية تصرف العراق بالدولار: امريكا ليست متفضلة علينا وهذه أموالنا

2024-04-10 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا الأمين العام لجماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى ضرورة التأكيد على موضوع حرية تصرف العراق بأمواله من الدولار الأمريكي خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الخزعلي في خطبة صلاة العيد ألقاها وسط جمع من المصلين في بغداد، إن "موضوع السيادة الاقتصادية، و امتلاك العراق لقراره وسيادته بما يخص تصرفه بأمواله من الدولار الأمريكي مهم ومعقد".

وأضاف أن "أمريكا ليست متفضلة علينا، وهذه أموالنا"، مؤكدا على اهمية "امتلاك العراق حرية التصرف بهذه الاموال وفق مصالحة".

وتابع الخزعلي بالقول إن "العراق اثبت - رغم الشروط الجائرة وغير الواقعية والمبالغ فيها التي وضعتها الخزانة الأمريكية على التصرف بالدولار - امتثالا كبيرا لهذه الشروط"، معتبرا أن الولايات المتحدة تحاول "استثمار الورقة الاقتصادي للبقاء على الوضع العسكري الحالي لقواتها في العراق وهذا ما لا نقبله".