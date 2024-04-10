2024-04-10 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد الأمين العام لجماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، على ضرورة عدم التهاون في خروج القوات الاجنبية كافة بما فيها الأمريكية من الأراضي العراقية، عاداً نجاح زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الأمريكية مرهون بهذا الخروج.

وقال الخزعلي في خطبة صلاة العيد ألقاها وسط جمع من المصلين في بغداد، إن "موضوع خروج القوات الاجنبية وفي مقدمتها القوات الامريكية مهم اساسي واستراتيجي يجب ألا يحصل تهاون فيه" عادا "هذا الوجود غير قانوني وغير شرعي".

وأضاف أن "هناك بعض السياسيين ممن يدافع عن الوجود الأجنبي وهم لا يمثلون الا انفسهم"، مردفا بالقول، إن موقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار والمقاومة العراقية واضح في عدم الموافقة على بقاء هذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني".

وشدد الخزعلي على أنه "لا مجال لبقاء هذه القوات"، مخاطبا إياها "وإذا لم تتعظوا وتفهموا هذه الرسالة، فحينئذ المسوغ الكامل لمقاومة هذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني بالطرق كافة وفي مقدمتها العمليات العسكرية"، مؤكدا أن "الخروج الأمريكي حتمي".