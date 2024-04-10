الحكيم يدعو "القيادات الوطنية" إلى إجتماع "مركزي رفيع" لمراجعة التجربة السياسية بالعراق

2024-04-10 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، من اسماهم "القيادات الوطنية" الى عقد اجتماع "مركزي رفيع" من اجل مراجعة التجربة السياسية في البلاد لمعالجة الأخطاء التي شابتها.

وقال الحكيم في خطبة صلاة العيد ببغداد "اني ادعو القيادة الوطنية إلى اجتماعٍ مركزي رفيع يقوم على استثمار البیئة الایجابیة التي يعيشها البلد حاليا والاستفادة مـنھا فـي مراجعة التجربة السیاسیة فـي العراق وتقويمها والخروج بنقاط جوهرية ومفصلية تعالج الأخطاء البنيوية التي تتسبب في حالات الانسداد السياسي للبلد"، مضيفا "لطالما كانت حالات الانسداد السياسي معطلة ومربكة لمسار بناء الدولة وتطويرها".

وحثّ زعيم تيار الحكمة، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب إلى اعتماد وثيقة وطنية استراتيجية تنص بوضوح عـلى تحديد الآليات الـتي تحمي المصالح العليا للبلاد، وأبـرزھـا حاكمية الدستور والقضاء".

كما دعا الحكيم الى "عدم التعامل مـع تلك الآليات بسياقات سیاسیةٍ ھمھا الربح والخسارة بل يكون التعامل بعقلیة الدولة والحرص على مصالح البلد وحقوق الشعب".