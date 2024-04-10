2024-04-10 11:36:09 - المصدر: منصة إيشان

تطرق الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأربعاء، عن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المرتقبة إلى واشنطن. وقال الخزعلي، خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك، إن “موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والإطار التنسيقي، واضح في عدم الموافقة على بقاء الوجود العسكري الأجنبي”. وأضاف أن “زيارة […]

ظهرت المقالة الخزعلي والحكيم يتحدثان عن زيارة السوداني إلى واشنطن خلال خطبة العيد أولاً على Eishan.