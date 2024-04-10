2024-04-10 11:36:09 - المصدر: منصة إيشان

قالت مصادر لشبكة ESPN إن ريال مدريد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” الإذن للعب مانشستر سيتي تحت سقف مغلق في سانتياغو برنابيو في محاولة لتعزيز الأجواء قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء ضد فريق الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي، الذي فاز بأول لقب له […]

ظهرت المقالة “طلب غريب” من ريال مدريد خلال مباراته أمام مانشستر سيتي أولاً على Eishan.