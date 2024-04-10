اخبار العراق الان

الرئيسيةواععامة › الصّحة تفتح باب التعيين لخريجي المعاهد التقنية والصحية

الصّحة تفتح باب التعيين لخريجي المعاهد التقنية والصحية

الصّحة تفتح باب التعيين لخريجي المعاهد التقنية والصحية
الصّحة تفتح باب التعيين لخريجي المعاهد التقنية والصحية
2024-04-10 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، فتح باب التعيين لخريجي الجامعات العراقية من (المعاهد التقنية والصحية) للعام الدراسي (2022-2023).

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد، خريجي (الجامعات العراقية) من (المعاهد التقنية والصحية) من خريجي العام الدراسي ( 2022-2023) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملء الاستمارة الإلكترونية الإحصائية أدناه:

https://soft.moh.gov.iq/2024/medicaltech_institute_al_2024_2fj8w/

وأضافت أن "الاستمارة تبقى مفتوحة ولمدة (30) يوماً، ولغرض الاستفسار مراسلة الوزارة في حقل الاستفسارات داخل الرابط".


واصل المتابعة على واع