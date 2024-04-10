2024-04-10 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، فتح باب التعيين لخريجي الجامعات العراقية من (المعاهد التقنية والصحية) للعام الدراسي (2022-2023).

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد، خريجي (الجامعات العراقية) من (المعاهد التقنية والصحية) من خريجي العام الدراسي ( 2022-2023) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملء الاستمارة الإلكترونية الإحصائية أدناه:

https://soft.moh.gov.iq/2024/medicaltech_institute_al_2024_2fj8w/

وأضافت أن "الاستمارة تبقى مفتوحة ولمدة (30) يوماً، ولغرض الاستفسار مراسلة الوزارة في حقل الاستفسارات داخل الرابط".