2024-04-10 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكثّف منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات وحداته التدريبيّة بواقع وحدتين تدريبيتين (صباحية ومسائية) في صالةِ ار ينا بانكوك، تحضيراً لنهائياتِ كأس آسيا التي تقام منافساتها في العاصمةِ التايلاندية بانكوك في السابع عشر من شهر نيسان الحالي.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع ) اليوم الأربعاء ، أن " التمارين الصباحية تركزت على الجانب البدني، بإشرافِ المدرب المساعد حسين عبد علي ومدرب اللياقة البرازيلي ماريو دي اولفر، في حين شملت الوحدةُ التدريبيّة المسائية على الجانبِ الخططي والفنيّ من قبل الجهازِ الفني بقيادةِ المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو".و نقل البيان عن المدرب المساعد حسين عبد علي قوله : إن" التركيزَ قائمٌ الآن على تطبيق الأسلوب التكتيكيّ الذي وضعه المديرُ الفني للمنتخبِ ريكاردو كاكاو. مشيداً بالروح المعنويّة العالية التي يتمتع بها اللاعبون وإصرارهم الكبير على ضرورة أن يكونوا على قدر المسؤولية المنوطة بهم، والظهور بالشكل الذي يجعلهم من المنتخباتِ المتأهلة إلى الأدوار النهائية".من جانبه، قال حارسُ مرمى المنتخب، زاهر مهدي : إن " اللاعبين سيقدمون كل ما عندهم من إمكاناتٍ من أجل رفع اسم العراق عالياً، وسنحقق نتائجَ إيجابيةً في هذه البطولة، وتحقيق حلم جمهورنا الرياضي في خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم".وتابع: أن" مدربَ الحراس البرازيلي مايكول جونتاس بورت، يبذل مجهوداً كبيراً مع حراس المرمى في سبيل إيصالهم إلى الجاهزيةِ التامة قبل خوضِ المباراة الأولى في البطولة أمام المنتخبِ السعودي".