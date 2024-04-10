2024-04-10 12:42:09 - المصدر: منصة إيشان

تمثل العتبتين المقدستين في كربلاء، مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لملايين الشيعة في العراق على وجه الخصوص، لا سيما بعد حرية ممارسة الطقوس الشيعية، عقب أنتهاء النظام السابق في نيسان ٢٠٠٣. وبعد إعلان سقوط النظام السابق، تصدت المرجعية الدينية في النجف، لإدارة العتبتين في كربلاء، وفي 9/4/2003 تم تغيير اسم السادن إلى (لجنة إدارة الروضة) التي […]

ظهرت المقالة “بنو أسد” يدخلون “المحظور” بشأن أرض العتبتين: “الإمام اشترى الأرض وأهداها لنا” أولاً على Eishan.