الأنواء الجوية تنشر توقعات الطقس ليوم غد الخميس

2024-04-10 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنشرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، توقعات حالة الطقس في البلاد ليوم غد الخميس، فيما توقعت غيوماً وأمطاراً وعواصف رعدية.وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حالة الطقس ليوم غد الخميس، ستشهد غيوماً وأمطاراً وعواصف رعدية في المنطقة الشمالية".وأضاف البيان، أن "المنطقتين الوسطى والجنوبية في البلاد، سيكون الطقس فيهما يوم غد الخميس، غائماً إلى غائم جزئي".وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستكون على النحو الآتي: دهوك 17 مئوية، أربيل 22 مئوية، نينوى 22 مئوية، السليمانية 21، كركوك 25، صلاح الدين 26، الأنبار 27، ديالى 27، بغداد 27، واسط 28، بابل 27، كربلاء المقدسة 28، ميسان 29، الديوانية 30، النجف الأشرف 29، ذي قار 30، المثنى 29، والبصرة 30 درجة مئوية".