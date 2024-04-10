رئيس الوزراء وأمير الكويت يبحثان العمل المشترك لفتح الآفاق نحو تنمية مستدامة

2024-04-10 13:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاربعاء، العمل المشترك لفتح الآفاق نحو تنمية مستدامة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، جرى خلاله تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إذ عبر الجانبان عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين، وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، بدوام الاستقرار والأمن والازدهار".وأضاف البيان، أن "الاتصال، شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والسعي إلى تعزيزها، وأبرز التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل العمل المشترك، من أجل بسط الاستقرار وفتح الآفاق نحو تنمية مستدامة لما فيه صالح شعوب المنطقة".