اليوم.. برشلونة يحل ضيفا ثقيلا على سان جيرمان فى قمة دوري الأبطال

2024-04-10 14:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يحل فريق برشلونة الإسباني، اليوم الاربعاء (10 نيسان 2024)، ضيفا ثقيلا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة، في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت بغداد، في معقل نادى العاصمة الفرنسية.

وتأهل برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نابولي بنتيجة 4-2، حيث تعادل الفريقان ذهابا 1-1 على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ثم فاز الفريق الكتالونى إيابا 3-1 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

فيما صعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره ريال سوسيداد الإسباني، بنتيجة 2-1، خلال مباراة الإياب على ملعب "أنويتا"، بعدما فاز نادى العاصمة الفرنسية ذهابا على ملعبه بثنائية نظيفة.

ويواجه 7 لاعبين خطر الغياب عن برشلونة أمام باريس سان جيرمان فى إياب ربع نهائي تشامبيونزليج، حال الحصول على بطاقة صفراء فى موقعة الذهاب.

ويتصدر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو قائمة لاعبي برشلونة المُهددين بالغياب عن جولة الإياب حال الحصول على بطاقة صفراء فى موقعة لقاء الذهاب، ثم أندرياس كريستنسن، فرينكي دي يونج، سيرجي روبيرتو، جواو فيليكس، لامين يامال، وفيران توريس.

ويحمل سباعي برشلونة بطاقتين صفراوتين فى رصيدهم قبل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الإنجليزي أنتوني تايلور لقيادة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، ويعاونه مواطنوه جاري بيسويك وآدم نان، وسيكون الحكم الرابع هو روبرت جونز، وسيكون المسؤولون عن تقنية VAR هم ستيوارت أتويل وديفيد كوت.

ويلتقي اليوم الأربعاء أيضا فريق أتلتيكو مدريد الاسباني ضد ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني في مواجهة أقل ضجيجا.

لكن مدرب الفريق المدريدي دييجو سيميوني يريد استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحسين نتائج الفريق بعد خسارته 6 مرات، وتحقيق 4 انتصارات فقط في آخر 12 مباراة، ليبتعد كثيرا عن سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويريد الفريق المدريدي أيضا استعادة هيبته وسط جماهيره في ملعب واندا ميتروبوليتانو، بعدما كسرت الخسارة أمام برشلونة في 27 الشهر الماضي سلسلة من 25 مباراة بدون هزيمة لأتلتيكو مدريد على ملعبه.

أما دورتموند فقد خرج أيضا من سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني منذ فترة، لكن الفريق يأمل مواصلة مغامرته في دوري أبطال أوروبا بعد أن تأهل من المجموعة الحديدية، وأقصى آيندهوفن الهولندي من ثمن النهائي، وحقق نتائج مميزة مؤخرا، منها الفوز بهدفين دون رد في معقل بايرن ميونخ بكلاسيكو الدوري الألماني في 30 الشهر الماضي.

المصدر: وكالات