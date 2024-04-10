رئيس الوزراء والعاهل الأردني يبحثان سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين

2024-04-10 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الأربعاء، سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تبادل عبر اتصال هاتفي، مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إذ ابتهل الجانبان إلى الباري عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على شعبي البلدين الشقيقين، وعلى الأمّة الإسلامية جمعاء".وتابع البيان، أن "الاتصال، شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، واستعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة، لاسيما العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في غزّة، والدعوات إلى وقف الإبادة الجماعية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".