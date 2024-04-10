منتخب التايكواندو يرفع وتيرة استعداداته للبطولة القارية

2024-04-10 14:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيـواصل منتخبنا الوطني للتايكواندو تحضيراته ضمن معسكره الداخلي المقام في بغداد، استعدادا لخوض غمار البطولة الآسيوية التي من المقرر إقامتها في فيتنام مطلع أيار المقبل.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة أحمد الغراوي في تصريح سابق لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" منتخبنا يواصل وحداته التدريبية اليومية تحت قيادة المدرب الإيراني محمد باقري معتمد الذي يطمح للارتقاء بمستوى عناصرنا عربيا وقـاريا، من خلال الاعتماد على خطة رصينة قبل المشاركة في البطولة الآسيوية المزمع إقامتها في فيتنام مطلع أيار المقبل ".وأضاف الغراوي أن "هذه المسابقة تعد ذات أهمية كبيرة لكونها ستكون المحطة التأهيلية الأخيرة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس"، موضحا أن" اتحاد اللعبة داعم بقوة لمسيرة المنتخب، إذ هيأ جميع المستلزمات، بهدف إنجاح مشاركته المقبلة والعودة ببطاقات مرشحة للمحفل الأولمبي، بما يسهم في تعزيز سمعة رياضتنا خارجيا".تابع الغراوي أن" تشكيلة منتخبنا تضم عناصر واعدة تم اختيارها بعناية من قبل الجهاز الفني، بعد الاطلاع على المستويات والنتائج خلال المسابقات المحلية الأخيرة، وبالتالي فإن اتحاد التايكواندو يعول كثيرا على الأسماء الحالية للدفاع عن سمعة اللعبة والمنافسة بقوة من أجل بلوغ الأدوار المتقدمة".